因應口罩生產，勞動部近日發函指出「因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情，各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商等）配合防疫需求，可適用勞基法第32條第4項特殊加班規定」、放寬加班上限，但勞動部官員表示，雖然可以放寬加班上限，但該法也提及應補給勞工適當休息，曾經函釋指出「為工作終止後再工作前至少應有12小時休息時間」。

因應天災、事變或突發事件，雇主可以使用勞基法40條要求勞工取消休息日、例假日、國定假日、特別休假等來上班，也可以使用勞基法32條第4項突破單月加班46小時上限。

但勞基法第32條第4項提及「…雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，得將工作時間延長之。但應於延長開始後24小時內通知工會；無工會組織者，應報當地主管機關備查。延長之工作時間，雇主應於事後補給勞工以適當之休息」。

裡頭提及應補給勞工適當休息，內政部曾在民國74年時函釋指出，「補給勞工以適當之休息」指該勞工自工作終止後再工作前至少應有12小時休息時間。如果違反該規定，可依勞基法處2萬至100萬元。

(中時 )