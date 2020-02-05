在中國央行兩日投放1.7兆元人民幣流動性後，投資人預期中國政府將推出更多激勵措施來緩解武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，隔夜美股大漲，受此提振，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.77%。外資站在買方，亦為韓股帶來助力，盤中買超2376億韓元。韓元漲0.11%，報1,186.1兌一美元。

(時報資訊)