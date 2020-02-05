《韓股》看好陸擴大激勵，韓股漲0.77％ 12:162020/02/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在中國央行兩日投放1.7兆元人民幣流動性後，投資人預期中國政府將推出更多激勵措施來緩解武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，隔夜美股大漲，受此提振，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.77%。外資站在買方，亦為韓股帶來助力，盤中買超2376億韓元。韓元漲0.11%，報1,186.1兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》樂金化學上季轉虧，宣布退出LCD玻璃基板市場 08:522020/02/03 財經 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 淡定防疫 台股跌勢收歛 守穩半年線 14:022020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 《盤中解析》權值股回神，報復性反彈 11:252020/02/04 財經 《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 財經 《商情》空頭回補，激勵周二紐約期棉走升 10:172020/02/05 財經 《盤中解析》雙王續強坐鎮，台股連2天反彈 10:342020/02/05 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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