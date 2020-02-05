大陸產業受到疫情影響，現階段仍處於停擺狀況，也使得台系IC設計股首季除原本淡季因素外，也增添不確定風險，只是美股科技股所釋出的訊息多指向半導體產業出現回溫，且長線大陸半導體去美化、國芯國造趨勢不變，加上IC設計股較無廠房在大陸的風險，影響較大還是終端市場是否復甦。

受到武漢肺炎疫情延燒影響，國際以及台灣IC設計類股近期走勢普遍呈現下跌，只是主要仍是疫情的消息面所致，但綜觀美股相關財報的科技股，走勢仍屬強勁，包含STM及TXN等，皆表示半導體出現回溫，且庫存水位持續降低，顯示整體產業狀況依舊不必太悲觀。

以全球智慧型手機概念個股包括高通、新思等，目前仍對於5G手機看法依舊樂觀，包含5G手機用的OLED DRIVER及AP等產品，對展望仍屬樂觀，故長線來說，5G手機受惠股聯發科(2454)、聯詠(3034)等今年具有成長空間，只是短線勢必受到武漢疫情的衝擊。

分析師認為，長線大陸半導體去美化趨勢仍不變，第一季新款IC將逐步搭載在消費性產品當中，非美系廠商的IC將逐步取代美系廠商的市占率，且受惠國芯國造的趨勢，台系世芯-KY(3661)，以及IP去美化的M31(6643)都將受惠。

(時報資訊)