正妹翻轉人生！原市長室新聞祕書沈詠珮轉任基隆市政府機要秘書及發言人一職，為市府注入年輕的活力。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

正妹翻轉人生！原市長室新聞祕書沈詠珮轉任基隆市政府機要秘書及發言人一職，為市府注入年輕的活力。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

正妹翻轉人生！原市長室新聞祕書沈詠珮轉任基隆市政府機要秘書及發言人一職，為市府注入年輕的活力。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市長林右昌於4日上午市務會議會後記者會上宣布新的人事任命，他指出，為更即時的回應謠言造成民眾對政策的誤解，從即日起，將由原市長室新聞祕書沈詠珮轉任基隆市政府機要秘書及發言人一職，更為市府注入年輕的活力。

沈詠珮則表示，感謝市長的信任與提拔，並將在未來持續努力，協助市長與市政府的各局處，說明重大政策與釋疑，希望也能盡自己的一份心力，擔任市長的得力助手兼最佳化妝師。

自前機要秘書兼發言人陳靜萍於前年底接任文化局長後，機要秘書的位子就一直空下來，而出身東森新聞黨政記者的沈詠珮，從2018年在競選期間被林右昌網羅進入團隊，更也因搶搭時事為林右昌規劃臉書直播，不僅成功搶佔版面，並成功行銷基隆在地特產，因此躍昇成為林右昌的左右手。

另外，沈詠珮也因她流利的口條深獲林右昌信賴，不僅擔當林右昌個人臉書的小編，每次的活動主持都非她莫屬，而去年林右昌就職5周年活動，也是她一手策畫，她不僅廣蒐許多動土用的金鏟，讓各局處首長拿在手裡合照，更彰顯市府將藉金鏟年，大步向前邁進，令人印象深刻。

(中時 )