新型冠狀病毒肺炎肆虐中國，據央視《新聞聯播》昨晚披露的消息，中央宣傳部調集300名記者，派往重災區湖北省及武漢市採訪。中宣部新聞局長、國家應急新聞辦主任張小國表示，「疫情防控宣傳」是當前工作的重中之重。

而微信公眾號「記者站」透露，這300多名記者多為央媒記者。業內人士估計，派出300多名記者深入湖北疫情防控一線後，「除了及時、全面的疫情防控報導之外，體現人文關懷的多種防控感動人心的正能量故事將帶到公眾面前以加強輿論引導。」

中共總書記習近平3日主持召開中央政治局常委會議，研究加強肺炎疫情防控工作。會議強調，「要做好宣傳教育和輿論引導工作」包括要「深入宣傳黨中央重大決策部署，充分報導各地區各部門聯防聯控的措施成效，生動講述防疫抗疫一線的感人事跡，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌，凝聚眾志成城抗疫情的強大力量」。

4日晚間央視《新聞聯播》頭條播發報導《堅定信心堅決打贏疫情防控阻擊戰—習近平在中共中央政治局常務委員會會議上的講話引發強烈反響》披露中宣部已調集300多名記者深入湖北和武漢進行採訪報導，張小國受訪表示，「習近平總書記的重要講話，對做好宣傳教育和輿論引導工作提出了明確要求。中宣部連夜傳達學習貫徹落實，我們把疫情防控宣傳作為當前工作的重中之重。」

張小國還說，中宣部將統籌好疫情防控宣傳和決勝全面小康、決戰脫貧攻堅等主題的宣傳，「為實現今年經濟社會發展目標任務提供強有力的輿論支持」。

(中時 )