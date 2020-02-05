申辦「汽燃費電子繳款單」及「汽燃費約定扣款」方案者，即可獲得精美禮品。（嘉義區監理所提供／張毓翎嘉義傳真）

慶祝即將來臨的元宵節，嘉義區監理所於7日上午10時，將在1樓大廳舉辦「有獎徵答猜謎」活動，凡參與活動的民眾有機會獲得超萌「鼠新郎、鼠新娘」小提燈；另為關懷高齡駕駛人用路安全，監理所規畫於6日上午9時到鹿草鄉衛生所、26日上午9時到朴子市衛生所及27日上午9時至新港鄉衛生所，辦理高齡駕駛換照暨繳回服務，歡迎長輩多加利用。

這次的「鼠新郎、鼠新娘」小提燈讓親子拿回家DIY；嘉義區監理所長李輝宏表示，透過有趣的猜燈謎活動，加深學童對道路交通安全知識及法規，也促使駕駛人對駕駛道德更加重視，促進行車安全，邀請大小朋友提上小燈籠一同前來逗熱鬧。

活動當天，監理所還有提供車主申辦「汽燃費電子繳款單」及「汽燃費約定扣款」方案，運用e化繳納汽車燃料使用費，車主也不會因忘記繳費而被罰款，此舉又能兼做環保，一舉多得，申辦者帶著車主及存款人印章、存款人身分證、存款人存摺封面影本前來辦理，即可獲得精美禮品。

嘉義區監理所2月與嘉義縣內衛生所合作，針對年滿75歲高齡駕駛人，辦理駐點換照服務，方便年長者洽辦，免除奔波的辛勞，請要換照的駕駛人攜帶駕照、身分證、健保卡、1吋照片4張及相關費用，如有繼續開車或騎車需求的長輩，請記得於期限內換發駕照。

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