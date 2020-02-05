孫文學校近日出版《文言文基本讀本》上下兩冊，總校長張亞中指出，該書總共選錄六十篇所有中國人必讀的文言文，做為閱讀古必備的教材，全書按時間系列編排。本書是提升個人的認識歷史文化的能力，增進語言文字運用能力，提升氣質文化表現的必要讀物。

以下是張亞中為《文言文基本讀本》撰寫的序言全文：

序：我懂文言文 我光榮

文言文作為一種書面的文體，它也許和口語有一定的距離，但這也顯示出了許多意義。首先，古代的書寫工具既昂貴又不方便，所以當語言必須著之竹帛時，就一定要精簡，精簡當然就得有取捨，必須準確達意，所以文言文一定是一種精緻的語言。毫無疑問地，精緻當然是文化進步的象徵。

其次，即使不從書寫的方便性來說，任何文化的發展，也都必然讓口語與書面語的差距越來越大。思想總是越來越複雜，書面語經過文字的轉換，會更有餘裕來傳達曲折複雜的思想，所以文言文作為一種精緻的語言，更重要的是它充分記錄也反映了我們文化發展的軌跡。

再者，語言的形式同時也就是思維的形式，我們只有通過語言的學習，才能完整進入一個文化的整體思維結構之中，所以，文言文也可以說就是我們文化最重要的名片之一，沒有這張名片，我們是不足以把握我國傳統文化的精髓。因此，不管這個書面語已經離我們的口語有多遙遠，學習它也會是我們瞭解傳統文化的必備功課。

更重要的，中華文化能夠成為全世界至今綿延最久的一個完整文化，文言文這個書面語扮演的角色之大，是我們無法想像的。我們知道，每個人的語言都有其風格，而以中國地域之廣、方言之多，要想將之凝聚為一個文化共同體，會有多少困難，這是可以想像的！可是我們看古人，不管他講什麼方言，生在哪個時代，他們所留下的文章，卻完全沒有任何溝通上的隔閡與障礙，這不能不說是一個奇蹟。各位試想，英國的莎士比亞離我們並不遙遠，但是他的劇本今天很多熟悉現代英語的人已經讀不下來了，可是我們今天即使讀先秦時期的文言文，依然沒有什麼大困難，這點難道不是我們文化值得驕傲的地方嗎？

因此，我們應該可以理解，為什麼學習文言文是一件無比重要的事了，這是一把走入傳統文化的鑰匙，一扇尚友古人的視窗，更何況，迄今為止，文言文在很大的領域上，依然是我們這個民族的「活」的語言，我們口語中依然有著太多的成語、套句，都源自於大家耳熟能詳的古文之中。什麼「鞠躬盡瘁，死而後已」、「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」等等，誰能說這不仍然是我們鮮活語言的一部分呢？

基於如上這些原因，所以孫文學校要編輯這樣一部文言文讀本，這不只是為了在這個「去中國化」的狂潮中，為民族文化當個守門員而已，更是希望做文化的中流砥柱，給被一些短視政客糟蹋的下一代，一個能夠接軌文化傳統，與精緻我們語言水準的機會。本書所選的文章，大致都是上個世紀後半葉，臺灣還在推行中華文化復興運動時，初、高中國文課本中所選的文章，也是瞭解文言文必讀的六十篇。很不幸的，這其中大多數篇章，都已經是現在年輕世代不曾讀過的了。我們希望這樣一套讀本，既可讓我們這一輩人再度重溫一下年輕時曾經讀過、背過的文章，也可以讓年輕世代瞭解父母親們曾經經歷的語言訓練，並讓我們都能在這些篇章的引導下，重新走回讓我們安身立命的文化傳統。

當然，文言文並不是沒有缺點，作為一種語言，它的功能的確是有侷限性，我們也並不想誇張文言文的作用。對照於這個時代，我們會發現文言文在表達邏輯的、知識性的內容時，它仍受到限制。傳統文言文很不擅長推理的進行，這個問題也的確限制了我們接受西方文化的能力。如何改造我們的語言，讓我們可以順利地吸取人家的長處，這當然是另一個課題，但是這並不影響我們對文言文的學習，只要我們能夠清楚認知這一點就好。

總之，《文言文基本讀本》上、下兩冊，是我們孫文學校對這個黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴時代的一個反省與補救，我們以前常用「不絕如縷」這個成語來描述文化發展的處境，時代的巨輪總在不停前進，而傳統文化在這個前進的歷程中，也總是會碰到形形色色、不一而足的阻力，但我們相信，中華文化自有一種強的生命力，否則它不會歷經五千年，在種種磨難中還歷久彌新。所以我們願意當這樣一個點燈人，也願邀請各位來做下一棒的傳燈人，莊子說：「火傳也，不知其盡也！」這就是我們的使命與期待！

(中時 )