實名制口罩預計6日起，透過健保藥局販售，民眾可持健保卡，依身分證字號最末碼單、雙數至社區藥局購買，每人每星期限購2片，希望可藉此解除一罩難求或民眾大排長龍瘋搶的亂象；部分社區藥局這兩天開始，已在醒目的地方放上告示，預告開始販售的時間。

(中時 )