歐盟不封殺5G建設 華為回應了 14:512020/02/05 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼英國政府之後，近日歐盟宣佈，決定不禁止華為參與其5G網路建設。中新社報導，對此華為駐歐盟機構首席代表劉康於當地時間4日回應，歐盟剛剛宣布的5G網路安全工具箱並未排除華為，也未針對任何特定供應商或國家，他表示華為「不怕高標準，就怕沒標準」，希望歐盟成員國在甄別「高風險」供應商時遵循客觀、透明和可量化標準。 華為方面表示，華為在歐洲已有近20年的歷史，並且在安全性方面擁有可靠的記錄。未來，將繼續與歐洲各國政府和業界合作制定通用標準，以增強網路的安全性和可靠性。 (工商 ) #華為 #歐盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 英正式脫歐 擬簽加拿大模式貿協 04:102020/02/01 國際大事 翻向歷史新頁！英即日起脫歐 踏上未知路 12:182020/02/01 國際 華為手機去年出貨量超蘋果 全球第2 16:412020/02/01 財經 脫歐後自貿談判 強森態度強硬 04:102020/02/03 國際大事 疫情重創全球經濟 蔡英文：穩定股匯市、將衝擊減最小 11:472020/02/03 政治 防疫武漢肺炎 蔡英文：不該排除台灣 15:082020/02/03 政治 英脫歐後預算缺口 歐盟傷腦筋 04:102020/02/04 國際大事 英與歐盟關係 以加澳為師 04:102020/02/04 國際大事 開唱一波三折又遇肺炎 劉德華自掏腰包賠4千萬苦吞 11:182020/02/04 娛樂 華固建設自結一月營收達3.92億元 21:162020/02/04 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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