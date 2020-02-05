繼英國政府之後，近日歐盟宣佈，決定不禁止華為參與其5G網路建設。中新社報導，對此華為駐歐盟機構首席代表劉康於當地時間4日回應，歐盟剛剛宣布的5G網路安全工具箱並未排除華為，也未針對任何特定供應商或國家，他表示華為「不怕高標準，就怕沒標準」，希望歐盟成員國在甄別「高風險」供應商時遵循客觀、透明和可量化標準。

華為方面表示，華為在歐洲已有近20年的歷史，並且在安全性方面擁有可靠的記錄。未來，將繼續與歐洲各國政府和業界合作制定通用標準，以增強網路的安全性和可靠性。

(工商 )