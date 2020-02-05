國際評級公司標普全球評級5日發表最新報告，警告新型冠狀病毒肺炎疫情已成為亞太地區主權信用支持的關鍵風險，如果持續下去，可能會打擊汽車製造商、銀行和其他行業的評級。

路透報導，標普報告指出，如果疫情不能迅速得到控制，經濟增長放緩將加劇亞太許多地區本已疲弱的財政表現。該報告並指出，根據粗略計算，如果中國消費服務支出下降10％，到2020年，中國整體GDP增長將下降約1.2個百分點。若是疫情持續發展，則中國的總體不良貸款率可能會跳升至超過6％。

標普指出，本次肺炎疫情蔓延情況為近代史上空前，預料銀行體系將受到嚴峻考驗。疫情若未能控制，可能導致中國銀行業的不良貸款率飆升2倍至6.3％水準，涉及金額達到人民幣5.6兆元，銀行的資本適足率將下跌3.86個百分點。

標普並稱，中國銀行體系規模達41兆美元。隨著中國經濟增速創下30年來新低，貸款違約個案急增，致中小型銀行面臨的壓力增加。標普還指出，尤其中美貿易爭端只解決了部份，及官方持續打壓影子銀行，對中國經濟及銀行業都帶來不小的衝擊。

(工商 )