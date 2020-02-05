邱宇辰（毛弟）近日上《Game什麼東西》和阿達、電玩正妹群一起演短劇、打遊戲。豈料在短劇中，邱宇辰喝到斷片，慘遭陳瑀希（小茉莉）、樓心潼泣訴，讓他誤以為自己酒後做出渣男行徑，惹出一堆糗事。
短劇中，邱宇辰喝掛在劇中宿舍過夜，結果隔天一臉宿醉，陳瑀希一見面就嬌羞跟邱宇辰說：「昨天你就用你那張嘴，害人家臉紅心跳的！」讓邱宇辰緊張到立刻打斷：「如果我對你做出對不起的事，我一定會負責！」接著，陳瑀希繼續臉紅說：「你誇獎我身材很好，是你看過最漂亮的女生。」才讓邱宇辰鬆了一口氣：「原來是誇獎妳喔！開心就好開心就好……」
接著，樓心潼開心跟邱宇辰打招呼，他納悶：「我們不是第一次見面嗎？」讓樓心潼瞬間變臉，邱宇辰只好急著安撫：「如果我有冒犯妳的話，真的很抱歉，我應該沒有做出對不起妳的事情吧？」沒想到樓心潼居然大哭：「你們男人都這樣，沒有一個好東西！昨天答應我的承諾，現在就忘了一乾二淨！你昨天說你會把所有時間都給我，你會陪我！」嚇得邱宇辰臉色大變，對阿達訴苦說：「酒精真可怕！」
(中時 )
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