其實，去年底台股衝上12,000點時，「12682魔咒」傳言又來了，唯恐重演1990年台股觸及新高後，隨即在8個月內跌掉萬點的歷史。疫情蔓延之際，台股投資人該相信「12682魔咒」警示，「賣光快逃」？還是倚賴總統蔡英文所提的穩定股匯市措施，不必心慌？

資深證券分析師李全順則提醒，大陸GDP占全球比重達17％，因此大陸市場受系統性風險干擾，全球資本市場也難以置身事外，尤其武漢市是蘋果手機組裝重鎮，蘋果手機銷況將左右台股科技股中期財報數字，投資人不可輕忽此一基本面的斷層變化。

李全順觀察，「長期來看，武漢肺炎已受控制，台股可望止穩反彈，但投資人還是要以財報基本面為選股依據，重新佈局績優股。」

資深證券分析師李全順。（圖/報系資料照）

國泰證期顧問處分析師蔡明翰說，台股受武漢肺炎疫情影響，短期來看為「利空」，但和2003年的SARS疫情相比，現在的防疫能力較強，只要台灣不出現群聚感染，台股跌勢有望趨緩，並轉為打底走勢。

蔡明翰分析，「中長期來看，台股有多項利多，主要是市場資金寬鬆、基本面的經濟改善與陸美貿易戰趨緩，加上美國今年11月大選等因素，投資人仍可樂觀看待。」

對於存股族、定期定額買進台股的投資者來說，蔡明翰建議：「現在是進場、單筆加碼的好時間點，可以比往常加碼大膽一點，想選擇金融股標的物者，可以考慮大型金控股與前三年的現金殖利率比較穩定者。」

法人及外資大多看好蘋果在2020年，將繼續成為推動台股的重要力道。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)