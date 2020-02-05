中共公安部昨召開應對新型肺炎疫情工作會議，強調防風險、保安全、護穩定各項措施的落實。公安部要求，要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導。密切關注疫情防控中出現的矛盾。

公安部4日召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作第三次全國公安機關視訊會，學習貫徹習近平重要指示，強調要強化工作部署、紮實抓好戰疫情、防風險、保安全、護穩定各項措施的落實，為打贏疫情防控戰創造安全穩定的政治社會環境。

公安部要求，要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導。加大警力投入，提高對定點醫療機構、隔離場所等重點部位的安保等級。對傷害醫務人員、擾亂醫療秩序和惡意傳播疫情的，要快速反應、堅決查處，及時曝光典型案例，著力形成有效震懾。

要保持嚴打高壓態勢，依法嚴厲打擊制售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料等違法犯罪行為，嚴厲打擊非法獵捕、收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物違法犯罪行為，嚴厲打擊打著防疫幌子實施詐騙等違法犯罪行為，並積極配合有關部門堅決打擊哄抬物價、囤積居奇、趁火打劫等擾亂社會秩序的違法行為，堅決取締非法野生動物貿易市場，努力從源頭上控制重大公共衛生風險。

公安部還要求，要密切關注疫情給經濟社會和群眾生產生活帶來的衝擊和影響，密切關注人員返程中遇到的問題和疫情防控中出現的矛盾，妥善處理疫情防控中出現的各類矛盾和問題，防止侵害公民合法權益。

(中時 )