武漢肺炎疫情延燒，即將在月底於巴塞隆納登場的MWC(世界行動通訊大會)最新有業者開出第一槍，韓國大廠LG宣布，基於安全考慮決定退出2020年MWC。

每年2月於巴塞隆納的MWC為全球通訊一級盛事，但今年適逢武漢肺炎疫情爆發，韓國大廠LG今率先宣布，基於安全考量，將決定退出今年的MWC參展，以減少員工必須赴海外參展的風險，另外，LG將於近期另外舉辦活動，發表2020年新產品。

截至目前為止，全球行動通訊系統協會(GSMA)表示，2020年MWC仍按照計劃進行，其認為新型冠狀病毒疫情對活動影響輕微。

MWC是由GSMA主辦，邀請各地手機廠商、軟體商、電信業者及無線通訊產業專家學者等參與，匯集全球人潮湧入，以2019年為例，總展出面積超過12萬平方公尺，逾2400家廠商參展，吸引全球超過10萬9000名人士參觀，其中包含3500家以上的國際媒體及超過7900位企業集團CEO。

(時報資訊)