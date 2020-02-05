精星(8183)經過一年多的調整，目前產線整改已經完成，隨著Tesla積極在大陸建立本土供應鏈，精星因是寧德動力供應商，有望搭上Tesla在大陸市場銷售成長列車，加上公司實施庫藏股，今天盤中股價強攻漲停板。

台灣精星近兩年強化車用產品佈局，目前精星車用產品分為車用控制板、TPMS等傳統車用電子與新能源車的電池管理系統、電機及電控相關PCBA兩大塊，目前大陸前十大動力電池廠—比亞迪、寧德、國軒高科技、沃特瑪等，台灣精星已打入寧德時代及國軒高科技。

受到寧德時代日前公告指出，公司擬與特斯拉(Tesla)及特斯拉(上海)有限公司簽訂《生產定價協議》，寧德時代股價連日飆漲激勵，以及公司公告自1月21日到3月20日實施庫藏股，預計買回自家股票1000張，精星股價亦連日走高，並在今天盤中股價強攻漲停板。

台灣精星2019年前3季稅後盈餘為1.23億元，每股盈餘為1.02元，累計2019年合併營收為35.84億元，年減11.24%。

(時報資訊)