私幼家長到底可不可以請防疫照顧假？教育部長潘文忠今天表示，最近幾天已跟中央疫情指揮中心及其他相關部會研商，朝向讓私幼家長有選擇權，也就是不管私幼有沒有開學，家長都可以請防疫照顧假。

教育部統計，107學年幼兒園學生有53萬餘人，其中有38萬餘名學童就讀私立幼兒園，僅有15萬餘名學童就讀公幼。

中央疫情指揮中心已宣布公立高中以下學校延後開學，家有12歲以下小孩的家長可以請防疫假。不過許多私幼狀況特殊，有的已經開學，但有的考慮到疫情發展又緊急停課，情況不統一，家長可不可以請防疫照顧假產生爭議。

潘文忠表示，目前正在研商，朝向讓私幼家長有選擇權的方向規畫，也就是，家長基於各方面考量，如果要留在家裡照顧讀私幼的孩子，可在疫情期間請防疫照顧假。

此外，許多弱勢孩子原本寒假期間也可以吃到營養午餐，寒假延長的兩周，他們面臨無營養午餐可吃的疑慮。潘文忠說，教育部以證實函文各縣市政府，寒假延長的那兩周，持續提供弱勢孩子營養午餐，教育部將負擔所須經費，不要讓孩子餓到肚子。

(中時 )