因應全球武漢肺炎的疫情，不眠不休工作的陳時中，昨天甚至在記者會落淚，讓許多網友心疼不已，甚至發起讓陳時中睡覺的運動，今衛福小編也貼出陳時中睡醒的照片表示，部長會適時休息的，請大家放心。
今日衛福部小編在臉書發文，已經把大家的留言給陳時中部長看了。從隨文附上的照片可見，陳時中戴著眼鏡，微笑看著手機。後來，小編也在留言處貼出另一張照片表示，「確認過眼神後，這是認真的眼神沒錯」。
照片曝光後，也引來許多網友溫暖喊話，「辛苦了！謝謝您們為台灣守護健康安全！忙碌之餘別忘了自己的健康，記得休息」、「全國最帥部長」、「有被帥到」、「部長別一直看，休息一下！不然就呼叫小編唸給你聽」。
後來衛福部也留言表示，防疫沒有假期，中央流行疫情指揮中心的全體同仁都會繼續努力，請大家一起加油，也感謝所有第一線的醫護人員和防疫人員的努力。台灣加油！
文章來源：衛生福利部臉書
(中時電子報)
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