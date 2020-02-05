中職味全龍今年春訓喊出新球季的口號是「Origin」，象徵開始、如新、初心之意，讓味全龍真正融入中職大家庭，成為第支5球隊。

味全龍復出中職是史無前例，球隊戰戰競競前進，踏出每一步都是歷史，去年從籌備到復出算是「-1」年，味全龍領隊吳德威表示，去年是「-1」年很多活動都是暖身階段，今年正式參加聯盟的比賽，雖然是二軍賽事，今年就是從原點出發，明年是真正完成從0到1。

因此，2020年龍隊的口號是「Origin」，有開始、如新的意思，也凸顯龍隊是一支嶄新的球隊，隊上多是年輕新血、充滿熱血與拼勁，尤其今年在更多教練與球員加入後，能在二軍賽事表現給支持的球迷看。

吳德威說，「Origin」的「O」也很像「0」、原點的意思，「Origin」也是「最初」的意思，因為龍隊特別年輕，大家都像年輕時加入球團的「初心」，希望這個初心永遠存在，資深的教練也能回想到當初打球的初心，所以整隊都可保持初心不變。

另外，吳德威強調，「Origin」還有「開始」的意思，今年開始出發，以後就是中職5隊了、不是中職4隊而已，因為龍隊正式加入了。

吳德威認為，「Origin」也有「開始」的意思，就是「一元復始萬象更新」，希望在葉君璋總教練的帶領下，球隊打出精神，從原點出發，奠定良好的基礎。

(中時 )