中華經濟研究院（下稱中經院）院長陳思寬5日表示，由於1月23日起武漢新型冠狀病毒肺炎疫情爆發、武漢等地陸續封城，對台灣製造業短期將有負面影響，但當疫情過後將逐漸恢復，然而，對非製造業來說，228連假、4月春假等旅遊旺季都將被打亂，因此對非製造業業者來說是很不樂觀，恢復相對緩慢。

中經院5日公布台灣製造業PMI已連續四個月呈現擴張，惟指數下跌4.9個百分點至51.3％；非製造業NMI則已連續11個月呈現擴張，且指數微升0.9個百分點至55％。

陳思寬表示，此次1月台灣製造業PMI及非製造業NMI調查均是在1月23日武漢肺炎疫情發生之前，而近期疫情爆發，廠商開工日期延後，使得目前不確定因素增加。

陳思寬預估，對未來台灣製造業景氣短期將會有衝擊，不過，當武漢肺炎疫情過後，需求及訂單回補，製造業景氣將逐漸恢復；但對非製造業來說，自從1月23號開始武漢等地封城、大陸暫停所有旅行團活動，加上台灣近日宣布高中以下延至2月25號開學，暑假順延兩周放假，228假期、4月春假等旅遊旺季都將被中斷，這對住宿、餐飲，旅遊、零售、客運等行業衝擊很大，恢復期也相對不順利，須持續觀察。

(旺報 )