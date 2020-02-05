武漢肺炎持續蔓延，截至4日24時，根據大陸國家衛生健康委員會統計境內累計確診2萬4324例、累計死亡490例；而疫情亦影響全球經濟共應鏈，美商務部長羅斯也直言，疫情在陸肆虐，讓生產鏈有機會返回美國，增加就業機會。不過諾貝爾經濟獎得主保羅克魯曼反嗆，如此觀點根本是對21世紀的全球經濟太缺乏了解。

保羅克魯曼（Paul Krugman）在《紐約時報》專欄指出，羅斯（Wilbur Ross）與他們的同僚顯然不明白，現代製造業與上一代相比，已經發生很大變化。他指出，在過去，不同國家製造業之間是直接的競爭關係，但現代國家的進口產品不僅包括直接消費品，也包括「中間財」用來產品的下一步生產。因此，無論是關稅或是新型冠狀病毒等任何阻礙的因素都會增加生產成本，進而對進口國自身的製造業造成傷害。

克魯曼指出，川普加徵關稅，導致許多進口中間財價格上漲，這造成美國製造業產值和製造業就業機會均出現了減少而不是增加，這也替美國在2019年經濟成長表現尚可、但製造業卻出現衰退的現象提供解釋。

克魯曼表示，如果新型冠狀病毒疫情對大陸製造業造成嚴重打擊，屆時美國經濟受到的負面影響將與川普發動的貿易戰的最壞影響相當，同時批評貿易戰沒有給美國經濟帶來任何好處，且川普政府至今仍不明白為何貿易戰沒有給美國經濟帶來任何好處。

克魯曼最後再嗆，從羅斯的對於疫情與美國製造業影響的觀點，可見川普政府根本沒有準備好可能的流行病導致的經濟衰退，而對於國內的公共衛生危機也是如此。

(中時電子報)