大東(1441)熱塑成型碳纖維複合材料報佳音！該材料己在本周獲得客戶測試並洽談合約，輕量化已經成為3C產品的趨勢，大東預計在今年6月進行量產，預估19萬片/月。法人估大東該熱塑成型碳纖維複合材料今年占營比可達1~2成。

大東熱塑碳纖維複合材料生產線，生產地在台灣的台中大里工業區，鎖定運動器材及3C的市場的機會。本周拿到的訂單為3C產品，大東紡織熱塑性複合材料易彎曲與成型，當複合材料以特殊技術編織成織物製成產品之後，可展現超輕量、耐用與光滑表面的特性，並可自動化生產，大幅降低生產成本與增加產量。目前NB的B板就有使用熱塑成型碳纖維複合材料。

大東去年資本支出約7000~8000萬元新台幣，今年將視接單和出貨情況再斟酌是否辦理增資。除了熱塑成型碳纖維複合材料，大東也在1999年首創可防電磁波的e.shell不鏽鋼紗，2006年推出戶外運動機能性布料系列，2011年設立研發中心，同時布料獲選為Coach 70周年紀念款包材，2012年 Gryphon阻燃布料進入歐盟個人防護裝備(PPE)市場。

大東紡織也與美國棉共同合作開發「純棉快乾」棉紗素材，TransDRY Technology是100％純棉布料的導濕快乾技術，透過特殊的技術處理後，織物易將汗液傳導至織物表面，並快速擴散達到迅速乾燥的目的，使穿著者在進行各種運動時保持乾爽。

(時報資訊)