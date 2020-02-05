新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）已宣佈為國際關注的突發公共衛生事件，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭認為，2020年中國GDP增速可能降至5.5%左右，亞洲（日本除外）企業盈餘成長可能下降2-3個百分點至低雙位數水準。在投資策略上可採取多種措施來保護其投資組合，避開較易受到衝擊的亞洲企業，如航空公司、博彩業者、酒店、其他與旅遊相關；投資於線上消費相關股票，買入高股息股票以及利用波動性飆升機會建構防禦性部位。

世界衛生組織（WHO）已宣佈新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件。除了慘痛的生命代價以及上萬人不幸感染以外，投資者還擔憂此次疫情將削弱中國這個世界第二大經濟體的消費和經濟成長。投資者紛紛轉向避險資產，提振了黃金、美元和日圓的表現。

同時，亞洲股市出現回跌。自1月中旬觸及高點以來，香港和臺灣股市大跌逾7%，全球日益擔憂新型冠狀病毒在中國境內外蔓延開來。截至1月30日，新加坡海峽時報指數下跌3.4%。此輪下跌令12月以來由中美第一階段貿易協議所帶動的反彈行情嘎然而止。

不過，陳敏蘭強調，從以往病毒爆發的經驗來看，經濟成長和市場受到的負面影響往往在幾週內恢復。如果疫情獲得有效控制，我們預計對經濟的衝擊將較為短暫，可能持續一季或是最差情況下兩季。雖然相較於17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期，此次疫情的感染率和死亡率有所不同，封城停工措施更為嚴格，而且，現今中國對全球經濟的影響力也更大，但就經濟、企業獲利和市場走勢而言，SARS時期的情況還是有一定的參考意義。

在SARS時期，中國GDP成長從2003年第一季較前季成長逾12%急劇放緩至第二季的3.5%，年增率也下降了兩個百分點至9.1%。但在疫情消退後，成長迅速復甦，在需求反彈、政府推出刺激措施的推動下，2003年下半年中國經濟較前季和較上年增速均超過10%。如果此次亦呈現類似走勢，那麼投資者應將新增病例趨穩視為風險資產表現的潛在拐點。

總體而言，2020年中國GDP增速可能降至5.5%左右，亞洲（日本除外）企業盈餘成長可能下降2-3個百分點至低雙位數水準。鑒於目前亞洲股票的估值低於歷史平均水準（股價淨值比在1.6倍），相較於全球市場有35%的大幅折價，目前的價位提供了在部分市場、板塊和股票增加部位的機會。

(時報資訊)