因應武漢肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發文給各單位指出「本中心決定全國高中職（含）以下學校延遲開學兩週，12歲以下學童之家長得請防疫照顧假」，說明中僅提及12歲以下學童家長、未提及公私幼差別，若有親自照顧學童需求，109年2月11日至2月24日期間，受雇家長其中1人得請防疫照顧假。

至於私幼家長詢問是否可以請防疫照顧假，教育部長潘文忠今日表示，若私幼家長為了因應武漢肺炎疫情、認為有必要留在家中照顧子女，應要適用防疫照顧假。

該公文指出「新型冠狀病毒之傳播途徑及特性目前尚未明朗，疫情發展有許多未知狀況，雖然國內目前尚無社區感染風險，考量校園學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚，一旦有境外移入個案於校園內發生，將提高疫情防控難度。」

該公文也指出「為了學生健康，並將傳播風險降到最低，指中心依據災害防救法第31條第1項第11款，決定全國高中職（含）以下學校，延後2週開學，以積極預防校園群聚感染發生。

最後，該公文表示「12歲以下學童之家長，若有親自照顧學童之需求，109年2月11日至2月24日期間，受雇之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分」。

至於私幼家長到底可不可以請防疫照顧假？勞動部官員表示，應依疫情指揮中心發布為準。

(中時 )