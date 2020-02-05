「反西港外環道不當開關自救會」今日上凱道抗議陳情，表示地方政府的執意開闢將造成環境破壞及文化資產的萬劫不復。（林志怡攝）

台南市西港外環道路復工再惹爭議，「反西港外環道不當開關自救會」今(5)日駕駛一台「返鄉抗惡台糖鐵路保護列車 」上凱道，以敲鑼打鼓方式前往總統府、內政部及文化部陳情，希望蔡英文政府正視西港線與整體糖鐵文資價值，不要中央的文化部要保留糖鐵遺構結果台南市政府已經動工造成破壞。

自救會表示，中央與地方對於西港糖鐵遺構的去留極度不協調，文化部建議變更成兩線道景觀道路以保留最多糖鐵遺構，但南市府和內政部卻以與中央申請預算項目不一致為由，堅持四車道外環道路設計，今年1月復工再度破壞鐵路遺構，周邊附屬設施幾乎全數遭到拆除。

環境法律人協會專員黃子芸表示，台南市「西港區東側外環道路工程」是2006年「變更西港都市計畫第四次通盤檢討案」劃設的道路，開闢範圍北起「縣道173線文化路」，南接「省道台19線中山路」，長約1.85公里，路寬24公尺，2013年申請「生活圈道路計畫」並獲內政部營建署補助2.61億元，之後進行土地徵收。

黃子芸指出，在徵收訴訟期間有和自救會共同提出交通調查結果，發現西港並沒有南市府宣稱的道路壅塞狀況，結果顯示外環道路僅能節省約1分多鐘的交通時間，帶來的結果是大量住戶土地被徵收、傾倒許多老樹及糖鐵文化的破壞，要求正在進行的外環道路工程應立即停工。

近兩，三年來因為台南西港外環道開闢爭議，讓「文化路徑」的文化保存概念首次被套用在台糖鐵路龐大的工業遺跡上進行討論，文化部於2019年4月結案的「南北平行預備線文化資產體系與價值研究」發現西港糖鐵為南北線上最南邊完整的遺址具有寶貴文資價值，然而南北線提報案於2018年9月提報至今已逾28個月仍未見審議結果，由於西港糖鐵已遭受嚴重破壞，民間團體呼籲文化部依文資法第20條，指定南北線為暫定文化景觀，並啟動答責機制。

(中時 )