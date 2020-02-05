劉香慈、鄒承恩、詹子晴、楊子儀、黃露瑤、璟宣近日錄《請問你是哪裡人》真實分享自己交往時的點滴及為了看清另一半曾經做過哪些事。主持人浩子感性的分享當初跟老婆剛交往的時候，剛好遇到阿嬤已經快離開人世，但老婆就一直陪在他跟阿嬤身邊，甚至連阿嬤過世那一刻老婆也還在旁邊，就在那一刻他就決定想要跟這個女生在一起，讓大家聽了好感動，他接著說：「後來我就財產全部都給她了，過著領零用錢的日子。」引全場哄堂大笑。

主持人浩子（左）與于美人。（衛視中文台《請問你是哪裡人》提供）

詹子晴跟男友第一次出國計畫去日本東京玩，一落地日本她就接到經紀公司電話，說有重要工作要她當天或隔天就回台灣，讓她好傻眼只好跟男友坦承。男友原本希望送一個難得的紀念回憶給她，所以訂了許多高級餐廳的行程﹐卻被一通電話破壞，最後當時還年輕的她以工作為重先回台灣，男友則是留下來一個人看夜景、一個人滑雪、一個人泡溫泉，還剛好遇到日本大地震，讓她好內疚也認定「這個男的我跟定了。」兩人也相戀至今8年之久。

詹子晴第一次跟男友出國就丟包他，8年來出國被惹火都原諒。（衛視中文台《請問你是哪裡人》提供）

楊子儀喜歡隔著廁所門聊天，被全場女生唾棄。（衛視中文台《請問你是哪裡人》提供）

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