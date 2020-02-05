口罩實名制明（6日）上路，中華郵政動員3000人力配送口罩到各地健保特約藥局、偏鄉衛生所。不過有郵差擔心，近日下雨，除了怕口罩被淋濕，更怕路途中被有心人偷。對此中華郵政表示，會依照配送流程保護，不用太擔心，將全力投遞，預計今晚完成配送工作。

中華郵政公司指出，因應口罩實名制上路，動員了3000以上人力將口罩配送到全台6515間健保特約藥局、53間偏鄉衛生所口罩，從今（5日）下午1時30分展開配送，預計今晚前會陸續送達目的地，讓民眾可以如期購買；另外，內部也公告，包裹郵件暫停投遞至病房，直到疫情獲得控制為止。

不過有郵差在社團中表示，天氣不太好，很擔心口罩被淋濕，更怕遞送的路上被有心人偷走。對此中華郵政表示，一切都按照以往的流程，不用太擔心。

為讓口罩分配更公平，行政院宣布，自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾須持健保卡在全國6000多家的健保藥局購買，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片，每片價格則從8元降為5元，採單號每周一、三、五購買，雙號則是二、四、六，周日不限，至於兒童口罩須持12歲以下兒童的健保卡購買。

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(中時電子報)