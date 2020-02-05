大陸武漢新型冠狀病毒疫情持續升溫，不僅防疫物資受到影響，就連向來仰賴大陸市場的農產品銷售也遭重創，今年盛產的台東鳳梨釋迦，過去主要市場位在大陸，如今的嚴峻疫情，也讓外銷成績較去年同期減少17％。而農委會為提出因應措施，祭出擴大內需、拓展外銷等策略，盼能搶救台東鳳梨釋迦的銷量。

根據統計，台灣的鳳梨釋迦每年出口1萬3千噸，約有97％都是外銷大陸，農糧署副署長蘇茂祥坦言，今年鳳梨釋迦外銷確實有受到武漢肺炎的影響，但在春節期間外銷斷掉後，隨著初五開工後目前訂單又陸續進來，每日平均都還有百餘噸的出口。

國際處處長林家榮指出，從今年元旦到2月4日為止，鳳梨釋迦外銷大陸的數量為3997公噸，但跟去年同期的4844公噸相比，仍下滑17％。

針對武漢肺炎所造成的鳳梨釋迦外銷數字走跌，林家榮強調農委會已研擬因應措施，包含提高外銷業者促銷、行銷活動的補助力道，與積極拓展新興外銷市場，例如東南亞的新加坡、汶萊、馬來西亞等國，預計會在4月底前舉辦鳳梨釋迦的促銷活動加強推廣。

林家榮說，現代人網購比例增高，因此將鳳梨釋迦推向網購平台銷售也是紓困方案之一，近期也會與10幾家電商業者舉辦大型活動推廣鳳梨釋迦，為的就是要擴大國內釋迦市場，以紓解部分商品受疫情影響而無法銷陸的困境。

除釋迦外，近期受到影響的作物還有鳳梨，對此蘇茂祥說，因為目前鳳梨還不是主要產季，但3月份開始就進入盛產季，是否會因武漢肺炎影響外銷量則還要持續觀察。水產方面則有吻仔魚、石斑魚等受影響，農委會預計將於明日上午11點召開記者會一併說明因應措施。

(中時 )