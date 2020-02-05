新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣在農曆年後的台北國際書展(TiBE)以及台北國際電玩展(TpGS)，為避免人潮聚集造成防疫困難，已先後宣布延期。而遠在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會(MWC)也已有廠商宣布主動退出，受到不少影響。

MWC 2020 預計在 2 月 24 日至 27 日在西班牙巴塞隆納舉行，不過因為武漢肺炎疫情影響，已經有廠商主動宣布相關因應措施。中興通訊(ZTE)稍早前通知媒體，宣布將會取消在 MWC 當中的記者會，但是仍舊會參與現場產覽。針對取消記者會的原因，中興通訊指出由於工作同仁部分簽證跟行程受到延誤，同時也不希望疫情「讓人們感到不舒服」。

無獨有偶，LG電子(LG Electronics)也已經宣布因為武漢肺炎疫情的緣故，宣布退出 MWC 2020 展會。針對退出展會的原因，LG 提供的聲明指出「考慮到員工和公眾的安全，LG決定退出本月晚些時候在西班牙巴塞隆納舉辦的 MWC 2020展會。」LG指出他們的決策是基於多數健康專家建議，取消參與 MWC 2020 可讓上百名 LG 員工避免不必要的國際旅行。而針對原本預計在 MWC 2020 發表的新品，LG 表示「不久後將會舉辦單獨活動，發表 2020 年的行動裝置新品，而不是參加 MWC。」

MWC 2020 的主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會)透過聲明指出，儘管新型冠狀病毒的疫情令人擔憂，但是 MWC 2020 大會將在巴塞隆納照常舉行。MWC 展會是一年一度的科技盛會，每年手機廠商都會在這裡展示最新的產品和技術。針對武漢肺炎疫情，GSMA 將採取相對措施，包含在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。

在 MWC 2020 之前，三星電子多年來都選擇獨自舉辦發表會。目前，他們決定在 2 月 11 日於美國舊金山舉辦的 SAMSUNG UNPACKED 記者會沒有傳出會因為武漢肺炎疫情而取消或延後的消息。三星預定在這一場發表會中發表 Galaxy S20 系列(暫定名稱）手機，以及該公司旗下第二款可折疊螢幕手機 Galaxy Z Flip(暫定名稱），除此之外根據網路報導，有可能新款 Galaxy Watch 智慧手錶以及 Galaxy Home mini AI 智慧音箱等新品也將同台發表。

(中時電子報)