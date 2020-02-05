World Gym世界健身俱樂部動防疫機制，在會員進場前提供酒精消毒雙手及測量額溫，提供會員安心運動場域。（World Gym提供／王文吉台中傳真）

World Gym世界健身俱樂部啟動防疫措施，要求教練上課配戴口罩。（World Gym提供／王文吉台中傳真）

國內健身界龍頭World Gym斥資逾2億元，打造豐原旗艦店，運動空間廣達1500坪，號稱中台灣規模最大，已吸引3000人入會，並於農曆年後開放運動。因應武漢肺炎全球延燒，館方啟動防疫機制，包括增加器材消毒頻率，增置消毒酒精及乾洗手，並在會員進場時測量額溫，提供會員安心運動場域。

World Gym世界健身俱樂部打造豐原旗艦店，位於鬧區商圈，鄰近廟東夜市、太平洋SOGO百貨，交通便利。豐原店為4層樓獨棟建築，運動空間廣達1500坪，1樓配備奧林匹克標準游泳池，擁有3個水道、長25公尺、室內常溫泳池，讓喜歡游泳的會員們，一年四季都能使用。

World Gym豐原旗艦店已吸引3000人入會，農曆年後開放運動，每日進館會員絡繹不絕。為維護會員的運動安全，館方啟動防疫機制，包括增加器材消毒頻率，並在會員進場前提供酒精消毒雙手及測量額溫。另在館內增加配置消毒酒精及乾洗手，提供會員隨時取用。

「全民防疫，人人有責！」公關經理廖容瑩表示，World Gym除啟動防疫機制，所有員工上班，一律配戴口罩，以降低近距離感染風險。至於會員較難配戴口罩運動，建議若有咳嗽、發燒等症狀，不要勉強進館健身房運動，待健康狀況恢復，再來健身，會讓運動效果更好。

(中時 )