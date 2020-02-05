因武漢肺炎疫情持續延燒將打擊全球供應鏈，世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，將下修全球成長預測。

世銀上個月預期美中貿易緊張局勢緩解將帶動今年全球成長反彈，但武漢肺炎疫情快速散擴正對全球供應鏈帶來威脅。馬爾帕斯警告，新型冠狀病毒疫情已經在中國造成數百人死亡，導致企業關門和邊境關閉，對先前的預測造成威脅。

他表示，至少會下修2020年第一季的成長預測。「許多中國商品透過客機運送，但武漢肺炎已經迫使許多航空公司停飛往返中國的班機，且部分中國的鄰國也關閉了邊境」。

世銀原先預期今年全球經濟將成長2.5%，較去年的2.4%略為加速。

在這場關於經濟展望的會談中，美國聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）亦同意疫情將有損成長力道。「至少一或兩季武漢肺炎肯定會對中國造成重大影響，而基於中國的經濟分量，這一定會打擊全球經濟」。

(時報資訊)