2020年全台燈會活動陸續開跑，台灣燈會、台北燈節亦將於2月8日璀璨登場，今年大型燈會遍布全台各縣市，活動期間最長達一個月，為讓全台客戶元宵賞燈，能夠隨拍隨傳最盡興，中華電(2412)宣布，因應燈節人潮聚集，網路傳輸需求大，將在17個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台。

中華電表示，針對全台大型燈會，包括台北燈節、平溪天燈節、桃園燈會、2020台灣燈會在台中、苗栗元宵炸龍、花在彰化-溪洲公園燈會、南投燈會、台南鹽水烽炮及月津港燈節、佛光山春節平安燈法會、高雄燈會藝術節、花蓮太平洋燈會及屏東綵燈節等17個熱門燈會景點，擴充150台以上高效能基地台，提供客戶最優質、順暢的行動上網服務。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，為提供客戶最優質的賞燈行動服務品質，中華電於全台大型燈會擴充150台以上高效能基地台，獨家運用高速基地台5CA、6CC技術，動員數百名工程人員，透過自行研發的大數據資料應用，即時掌握燈區人潮尖峰時段的行動用戶網路品質，並即時進行網路優化調整，陪伴全台客戶歡喜慶元宵。

(時報資訊)