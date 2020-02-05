「防疫照顧假」給薪不同調 侯友宜：中央政策應一致 13:142020/02/05 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對「防疫照顧假」是否給薪，侯友宜表示，新北會全力配合中央政策。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎導致開學延後，「防疫照顧假」是否給薪各縣市仍不同調，像是宜蘭縣五結鄉公所昨就自行宣布，假照準、全部給薪；對此新北市長侯友宜今受訪時認為，中央應統一指揮，所有各項的政策一致性研議完整，新北市會全力配合中央政策。 侯友宜強調，疫情由中央統一指揮，所以要把各項政策，一致性研議好，這樣才有辦法全體團結，中央地方一條心，共同來防疫；至於「防疫照顧假」是否給薪，他已指示新北市勞工局，全力配合中央一致性來做，有問題也會反映中央，不分你我，共同解決。 (中時 ) #中央 #政策 #防疫 #給薪 #一致性 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜視導武漢肺炎防疫演練 新北消防全力強化防疫作戰 18:312020/02/02 社會 避免群聚感染風險 苗縣學校延後、停辦寒輔 20:592020/02/02 生活 提高防疫層級 南市成立防疫因應小組 16:482020/02/03 政治 八大行業防疫大作戰 桃園酒廊出入量體溫 17:172020/02/03 社會 《其他電子》金寶防疫護台，防疫照顧假半薪 11:252020/02/04 財經 《經濟》疫情影響，「防疫照顧假」打亂轉職季 11:422020/02/04 財經 王淺秋掰掰 鄭照新接任高市新聞局長 15:542020/02/04 政治 《其他電子》防疫照顧假，金寶／泰金寶改全薪假、最多14天 16:482020/02/04 財經 百貨防疫全面啟動 戴口罩、消毒內外兼顧 19:032020/02/04 消費 數位學習不中斷 在陸台生可在國內大學隨班附讀 11:552020/02/05 生活 政治熱門新聞 「罷韓」人數暴增？網友看到她：一定成功！ - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 這7人促武漢包機返台 網：817崩潰了！ - 政治 彭文正瘋狂追殺蔡英文論文門 網：見鬼了！ - 政治 口罩實名制後多少人能買到？趙少康竟爆出嚇人數字！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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