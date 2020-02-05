武漢肺炎導致開學延後，「防疫照顧假」是否給薪各縣市仍不同調，像是宜蘭縣五結鄉公所昨就自行宣布，假照準、全部給薪；對此新北市長侯友宜今受訪時認為，中央應統一指揮，所有各項的政策一致性研議完整，新北市會全力配合中央政策。

侯友宜強調，疫情由中央統一指揮，所以要把各項政策，一致性研議好，這樣才有辦法全體團結，中央地方一條心，共同來防疫；至於「防疫照顧假」是否給薪，他已指示新北市勞工局，全力配合中央一致性來做，有問題也會反映中央，不分你我，共同解決。

(中時 )