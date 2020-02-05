迪士尼表示，近期爆發的冠狀病毒疫情使香港和上海迪士尼樂園關閉，倘若暫停營運兩個月期間，估計本季損失達1.75億美元。

迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）周二在法說會上表示，「本季已開始關閉樂園營運，尤其中國新年一般來說是樂園參觀人數眾多的旺季。暫停營運對財務的確切影響仍取決於關園時間以及我們恢復正常營運的速度。」

麥卡錫指出，該公司預期上海迪士尼樂園因關閉而使本季收入損失1.35億美元，香港樂園則因關閉而收入減少約4,000萬美元。

(工商 )