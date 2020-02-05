迪士尼：上海和香港樂園關閉 收入減1.75億美元 13:132020/02/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼表示，近期爆發的冠狀病毒疫情使香港和上海迪士尼樂園關閉，倘若暫停營運兩個月期間，估計本季損失達1.75億美元。 迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）周二在法說會上表示，「本季已開始關閉樂園營運，尤其中國新年一般來說是樂園參觀人數眾多的旺季。暫停營運對財務的確切影響仍取決於關園時間以及我們恢復正常營運的速度。」 麥卡錫指出，該公司預期上海迪士尼樂園因關閉而使本季收入損失1.35億美元，香港樂園則因關閉而收入減少約4,000萬美元。 (工商 ) #關閉 #樂園 #本季 #迪士尼樂園 #暫停 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商時報Ｘ鈴鹿賽道樂園 訂報送樂園票券 04:092020/02/01 企業經營 疫情肆虐 蘋果臨時關閉大陸Apple Store零售店 15:132020/02/01 財經 蘋果宣布暫時關閉大陸境內所有商店至9日 17:302020/02/01 國際 新北便民再加碼 開放線上申請勞退監委會變更及暫停提撥 12:092020/02/03 財經 武漢肺炎擴散 香港政府再關閉4口岸 18:462020/02/03 兩岸 香港擴大關閉口岸 04:102020/02/04 財經要聞 澳門特首：為防肺炎疫情 考慮關閉賭場半個月 13:372020/02/04 兩岸 澳門擬暫停賭場營運 香港博奕股跳水 14:032020/02/04 財經 防肺炎疫情擴散 澳門特首宣布博弈停業半月 15:032020/02/04 財經 大陸零件斷炊 南韓現代汽車停產 15:442020/02/04 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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