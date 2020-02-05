觀光局將花博期間享譽盛名的仿生花-「聆聽花開的聲音」蛻變為守護台灣的「永晝心」，繼續照亮后里森林園區。 （交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

「藝術創新燈區」由15位藝術及設計家創作提供全新五感體驗；「歡樂燈區」則可以體驗年節故事-老鼠娶親的歡樂氛圍等。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會「曙光再旺 璀璨臺中」，以「森林奇幻境地」為布展主題；讓五光十色的燈具變成與遊客互動的裝置藝術，打造嶄新燈會亮點。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

「2020台灣燈會」將於8日至23日在台中后里盛大登場，邁入第31周年全新階段；「台灣燈會」升級2.0從大型的遊樂園地變身為饒富藝術的博物館展演空間。后里森林園區的中央燈區由交通部觀光局設計規劃，包括「科技展演燈區」、「藝術創新燈區」、「歡樂燈區」、「傳統燈區」及「國際友誼燈區」等特色燈區。

交通部觀光局指出，2020台灣燈會「曙光再旺 璀璨臺中」，以「森林奇幻境地」為布展主題，以永續為本，融入在地特色，首次創新遊客五感體驗，並讓五光十色的燈具變成與遊客互動的裝置藝術，打造嶄新燈會亮點。

燈會主燈「森生守護-光之樹」為知名藝術家林舜龍老師打造超過15公尺之樹木、副燈為傳統精湛工藝創作的「爵士好鼠喜迎親」及「百鳥和鳴慶吉祥」以及結合科技創新的「福賜大地」，提供賞燈民眾傳統花燈技藝與科技創新體感的雙重感受，將是眾所矚目的焦點。

觀光局將花博期間享譽盛名的仿生花-「聆聽花開的聲音」蛻變為守護台灣的「永晝心」，繼續照亮后里森林園區，地表最大的機械花，「聆聽花開-永晝心」將於2020臺灣燈會改版重現！本次再現邀請原設計團隊-臺北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」操刀，在獲得第10屆總統文化獎及成軍10年之際，將再次展現台灣軟實力跨域力作。

觀光局長周永暉表示，本次中央燈區強化運用設計力、文化力及產業力，透過一花開五葉之設計主軸，由主燈向外延伸，分別由「科技展演燈區」、「藝術創新燈區」、「歡樂燈區」、「傳統燈區」及「國際友誼燈區」等5個特色燈區組成。「科技展演燈區」可以看見與法國合作的森林巨獸昆蟲秀。

「藝術創新燈區」也由15位藝術及設計家創作提供全新五感體驗；「歡樂燈區」則可以體驗年節故事-老鼠娶親的歡樂氛圍；「傳統燈區」則透過燈藝師的巧手讓民眾悠遊台灣各大絕美景色；「國際友誼燈區」則讓遊客在台灣就能感受濃濃外國風的特色燈組。

周永暉強調，燈會結合各項科技燈光、藝術作品及蘊含生態保育等，絕對是元宵時節不可錯過的最佳去處，邀請全國民眾相約至臺中參加一年一度之花燈饗宴，透過台灣燈會點亮臺中，讓世界看見臺灣；歡迎民眾來臺中享受一場吉慶繽紛、精彩可期的元宵燈會!

(中時 )