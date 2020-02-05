第二階段罷韓進行中，罷韓團體指出，目前連署數量已經超過12萬份，其中更有遠在美國的高雄人，花了2000多元的運費，寄回一張連署書，讓總部的志工也感動叫好。

日前，罷韓團體宣布連署數量突破10萬份，幾天過去，目前已累計超過12萬份。Wecare高雄在臉書表示，面對困難、抹黑，甚至還有官方恐嚇，但仍堅定罷免，「我們需要第二個十萬，堅持第三個十萬，接著還要努力好幾個10萬」，呼籲大家趕快簽署繳件。

其中值得一提的是，有遠在美國的高雄人，花了近87美元（約台幣2600元）的郵資，寄回一張連署書。Wecare高雄表示，這和韓國瑜的選委會，把市民當賊恐嚇市民，小心被認定偽造，是多麼諷刺的對照，指出當這份海外連署書抵達時，總部的志工都叫好了起來，拆件的手也滿滿的感動。

Wecare高雄說，「全世界的高雄人，用自己的時間、金錢，拼起來要打贏這場限時比賽。終點，還沒到。時間，迫在眉梢。」再次呼籲大家一起動起來簽連署書。

(中時電子報)