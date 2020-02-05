「志玲姐姐幸福花圃」吸引民眾拍照。（曹婷婷翻攝照片）

「第一名模」林志玲去年11月選在台南市美術館1館完成終生大事，當時也因為相當喜愛中庭榕樹景觀，選擇於此布置多款植栽形塑花圃，婚後，更大方向館方提出永久認養這塊花圃區，南美館透露，志玲姐姐目前與館方先簽約10年，但表明永久認養，館方透露，一年約花20萬照顧這些植栽。

南美館今天透露，志玲姐姐當時尋尋覓覓選定台南美術館辦婚禮，很喜歡這塊空間的感覺，尤其，相當中意中庭老榕樹的氛圍，不過，志玲姐姐當時也認為，中庭只有榕樹，略顯空冷，所以後來進行婚禮布置時，大量選用植栽妝點，營造幸福氛圍。

為了讓中庭榕樹區得以保留花圃意象，志玲姐姐婚後半個月內主動聯絡要永久認養南美館花圃，讓館方又驚又喜，而且非以基金會名義，而是她個人出錢，並親自手寫「志玲姐姐幸福花圃」。館方表示，中庭原本就只有榕樹，志玲姐姐認養後則常年有植栽花卉，平均一年需要花20萬換置、維護植栽。

(中時 )