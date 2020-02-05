印尼官方5日（周三）公布，2019年第4季經濟擴張遜於預期，為近3年來首次成長率不到5％。

身為東南亞最大經濟體的印尼，去年10到12月該季經濟成長4.97％，創2016年第4季以來最慢擴張速度，也不如路透調查分析師預估的5.04％。該國去年第3季經濟擴張5.02％。

與前一季相比，印尼經濟去年第4季衰退1.74％。

就全年來看，2019年國內生產毛額（GDP）增長5.02％，遜於2018年的5.17％以及分析師估的5.03％，此為4年來首次經濟成長減速。

(工商 )