印尼上季經濟成長不到5％ 3年來首見 13:202020/02/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼官方5日（周三）公布，2019年第4季經濟擴張遜於預期，為近3年來首次成長率不到5％。 身為東南亞最大經濟體的印尼，去年10到12月該季經濟成長4.97％，創2016年第4季以來最慢擴張速度，也不如路透調查分析師預估的5.04％。該國去年第3季經濟擴張5.02％。 與前一季相比，印尼經濟去年第4季衰退1.74％。 就全年來看，2019年國內生產毛額（GDP）增長5.02％，遜於2018年的5.17％以及分析師估的5.03％，此為4年來首次經濟成長減速。 (工商 ) #經濟成長 #擴張 #印尼 #去年 #首見 也許您會感興趣 推薦閱讀 近十年首見 財長開盤前信心喊話 04:092020/02/01 財經要聞 歐元區經濟成長率 創6年最低 04:092020/02/01 全球財經 科創板開板以來首見跌停 7檔個股觸及20％跌幅上限 10:192020/02/03 財經 2020武漢風暴》IMF二月中將公布最新全球經濟成長率預估 13:512020/02/03 財經 雖有疫情衝擊 IMF上調大陸經濟成長率 20:242020/02/03 財經 印度財政部長：新年度成長率保六沒問題 21:372020/02/03 財經 恐慌氣氛蔓延 2020首見資金全線撤守亞洲 22:502020/02/03 財經 印度財長：GDP增幅估保六 04:102020/02/04 全球財經 新加坡增6起武漢肺炎確診病例 首見境內傳染 20:252020/02/04 國際 Panasonic電池事業首見獲利 股價狂飆 22:592020/02/04 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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