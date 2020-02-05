林采緹近日錄中天《小明星大跟班》，參加「小大辯論大會之感情忠貞篇」主題，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起討論感情話題，她首度在節目中談起遭另一半劈腿的心情，感嘆對另一半信任感盡失，若再選擇一次，「不會原諒他」。

感情生活一直是外界關注焦點的林采緹，難得在節目中談感情觀，她在陪伴胡睿兒渡過「撿屍案」後，兩人為了孩子努力維繫婚姻，但就在農曆年前她向外透露，已經與胡睿兒分居，著手辦理離婚手續，兩人的交集只剩下兒子，她敞開心房訴說：「一開始我還是有原諒的，但後來真的沒有辦法，因為原諒之後會一直想到那些事情，兩個人之間真的沒辦法再信任，會有猜忌。」

吳宗憲（右）、Sandy與來賓深聊感情事。（中天提供）

林采緹更語重心長說：「為什麼出軌不該原諒？因為我覺得每個人都值得遇到那個『因為愛你』，所以不願意去做出任何會失去你風險事情的人，他今天會選擇傷害你，就是他有僥倖心態，我覺得你如果原諒的話，痛苦的是自己，這是我的真實經驗。」該集6日晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )