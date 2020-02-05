DIGITIMES Research走訪供應鏈調查並分析，2019年第4季大陸在5G啟動商用、新機頻發、節慶促銷等誘因下，支撐智慧型手機出貨不振的頹勢，但仍呈現微幅季衰退，展望2020年第1季，進入傳統淡季，在5G新機初期備貨量少、5G手機價格滑落造成消費者抱持價格續跌的預期心理，且4G手機於通路庫存水位偏高等負面因素影響下，預估大陸市場智慧型手機出貨量將再年減逾1成。

DIGITIMES Research分析指出，2019年第4季中國大陸市場智慧型手機出貨不振，主因通路庫存去化不易、5G基礎建設尚未普及、5G手機價格居高不下、電信商不若4G推廣時期大力補貼、總體經濟仍受貿易戰局尚未明朗等因素拖累，出貨量較前季略減約1.5%，年減達7.2%，呈現旺季不旺的景況。

DIGITIMES Research數據顯示，2019年第4季大陸智慧型手機市場出貨前五大品牌合計市佔達95.9%，較前季略降0.2個百分點，依序是華為、Vivo、Oppo、蘋果及小米，其中，蘋果受惠新機熱銷，出貨量大幅季增4成，擠下小米，排名第四；與2018年同期市佔相比，華為則大幅提升至4成，Vivo、Oppo與小米持續下降。

(時報資訊)