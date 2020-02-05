武漢肺炎近期爆發後持續升溫，蔡政府為盡力防範疫情蔓延，推出過超商等通路販售口罩但未見效、也將在明天以實名制讓民眾購買。但對於口罩供應，行政院長蘇貞昌卻連日多次轉彎改口，有位網友看不下去在網路上吐心聲，痛批蔡政府。

網友hong888在批踢踢論壇以「為何網軍一定要洗防疫100分？」為題PO文，先是解釋「台灣防疫到底得幾分？平心而論，只要不發生群聚感染、社區感染，防疫就是成功，那些搶口罩、搶酒精的事件在事過境遷之後，都只會是插曲花絮，目前除了中國大陸外，全球疫情控制都相當不錯，對於政府的執政效能，大家自有公評」。

原PO強調，最讓他受不了的，「就是網軍每天上班，狂洗政府防疫100分，真是好棒棒，政府會做事，人民各個感動到痛哭流涕，附加趕快去罷免韓國瑜。並直言「每天傳播中國大陸『疫情的謠言』，生化病毒？死了幾萬人？封城都在等死？變惡靈古堡？火化場燒不完？中國大陸要完？」、「腦補到最後，就是台灣『終於可以獨立了』！」。

原PO對此頗為憤怒，認為這些網軍「不容許別人對民進黨政府任何一點批評與質疑，批評就是造謠，一遇到批評就膝反射式的出征，怪刁民、怪在野2黨、怪台商、怪對岸…等，都是他們的錯，就算自己也轉了幾個彎，也都是對岸在影響防疫」。

原PO更痛批，「網軍風格真的很像『蘇貞昌的風格』，『愛表現、愛邀功、每次發言必定要酸溜溜的酸敵人兩句』。蘇貞昌或許真有治軍、做事，但這種個性並不會被人欣賞」。原PO最後強調，「2012年代兩個太陽鬥爭時他會被討厭也是這個原因」。

網友在批踢踢論壇PO文。(圖/翻攝自 批踢踢Hate Politics版)

(中時電子報)