美國電動車大廠特斯拉近日股價狂飆，帶動市值成長，目前已是僅次於Toyota的全球第二大市值汽車廠。不過，知名放空機構Citron Research警告，是時候大膽做空特斯拉了。

外媒報導，Citron Research周二表示：「我們喜愛特斯拉，並承諾過永遠不會再做空。但當電腦開始驅動市場，我們相信，如果馬斯克是基金經理人，他現在也會做空這支股票。這和技術沒有關係，因為特斯拉已經成為新的華爾街賭場。」

Citron Research創辦人Andrew Left違背了諾言，自稱已經重新開始放空特斯拉。「是的，我在做空（特斯拉），不管誰以目前的價位買進該股票，到最後都不得不拋出去，而且一旦開始拋售，就會大舉拋售。」

特斯拉在被放空的美國股票中排名第一，部位高達2400萬股，約占其在外流通股票總量的18%。根據數據顯示，在過去一個月內，被放空的特斯拉股票演少了137萬股，減幅達5.3%，原因是股價在同段時間內上漲近50%。

在過去的12個月內，特斯拉股價已經累計上漲了將近兩倍，漲幅高達189%，遠優於標普500和道瓊斯工業指數，這兩項指數同期漲幅分別為21%、14%。

(中時電子報)