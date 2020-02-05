SUPER JUNIOR出道16年來首次挑戰嘻哈體裁。

韓流帝王SUPER JUNIOR出道16年來首次挑戰嘻哈風格，新專輯《TIMELESS》邀請到實力派人氣歌手ZICO操刀主打歌曲〈2YA2YAO!〉的製作，也是SUPER JUNIOR出道16年來首次挑戰嘻哈體裁，而新專輯發行後即攻佔26國iTunes專輯排行榜！回歸當天的VLIVE直播活動「Super Junior The Stage」雖受武漢肺炎影響，取消讓粉絲進場改為非公開形式進行，但仍如期透過網路與粉絲同樂。

對於第一次嘗試嘻哈曲風，銀赫不諱言其實內心有許多的擔心，感謝初次合作的ZICO在錄製時十分仔細的指導，讓成員們有最好的發揮，錄製過程也十分的愉快；而圭賢則是不同於其他成員們的擔心，表示自己對嘻哈十分有自信，很感謝能和成員們有這個機會一起挑戰。

另外，東海也親自介紹新專輯收錄的自作曲〈Rock Your Body〉(Sung by銀赫、東海、藝聲、厲旭)，表示自己平常就很喜歡嘻哈音樂，藉著這次的機會挑戰創作嘻哈歌曲，卻誤打誤撞地開發了新的小分隊，彼此契合的很好令他十分滿意，而小分隊成員的組成，其實是因為其他成員行程太滿無法配合的關係，意外暴露了背後原因超現實。

SUPER JUNIOR新專輯《TIMELESS》發行後攻佔26國iTunes專輯排行榜，並於台灣數位發行僅一天時間就空降當週KKBOX「韓語專輯週榜」第7名，更令人關注的是，曾在2010年6月至2012年9月創下連續蟬聯121周排行榜冠軍的紀錄，也即將被自身打破！從2017年11月開始的第八張正規專輯《PLAY》、到2018年4月發行的改版專輯《REPLAY》，以及2019年10月接棒的第九張正規專輯《Time_Slip》，目前已蟬聯了117周冠軍的紀錄，照目前的成績氣勢來看，破紀錄只是時間的問題。《TIMELESS》已在台數位發行。

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(中時電子報)