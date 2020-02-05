王欣晨去年接連推出EP和專輯《選擇CHOICE》兩張作品，日前結束宣傳期的她開心遠赴芝加哥，陪在美攻讀藝術的妹妹共度農曆新年，「從小就跟妹妹特別親，不容別人欺負她，妹妹剛升大學就獨自在美國生活，農曆年學校沒放假，所以和爸媽報備，就衝芝加哥陪她過年。」大展好姊姊風範。

射手座的王欣晨有著火象星座的熱情和衝動，說到妹妹，她提到小時候，妹妹因為圓圓臉、又比較內向文靜，被同學取笑、霸凌時，她立即挺身而出勇敢捍衛妹妹，也因此兩人自小感情特別好，這次趁年假飛美陪妹妹，王欣晨說：「氣溫都是零下，真的夾冷筍，幾乎哪兒都沒去。」

這半個月的時間，王欣晨天天上超市買菜、陪就讀「芝加哥藝術學院」的妹妹逛美術社買顏料、素材，妹妹去上學時，她就待在房間追劇；此外，還親自下廚為妹妹煮飯，不時變換菜單，讓妹妹不吃膩，展現姊妹愛。甫回台的她也透露第二張國語專輯正在籌備中，希望很快能用嶄新姿態與大家見面。

王欣晨親自採買，下廚為妹妹煮飯，大展姊妹愛。（圖／歆動音樂提供）

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(中時電子報)