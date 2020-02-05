發騷新貨尤物報到！被譽為「透明系美少女」的新名愛明，年僅23歲、擁有160公分、加上令粉絲垂涎的F罩杯「超級胸器」，是當今AV界的超級新鮮貨。外表看起來清新可人的新名愛明，出道僅4個月，直言自己就愛觀賞A片，她目前推出5部個人單體作品，出眾的外表與身材果然人氣暴增，這次來到台灣工作，親身體驗了台灣的風土民情，也獻出在台第一次的平面攝影處女作。

新名愛明出道前就是AV愛好者。（圖／JKF提供）

新名愛明想挑戰性感成熟的角色。（圖／JKF提供）

新名愛明坦言自己是AV愛好者，出道前還會跑女優的活動，回憶起青春期第一部觀看的AV，她表示是SM題材，有位中年男子躺著讓身著皮衣的AV女優滴下蠟燭，當時沒有嫌惡感，還覺得相當厲害而感到佩服，可惜她早已忘記主演AV女優是哪一位。

新名愛明自爆左邊胸部側邊有一顆痣，敏感帶是胸部和下面私處，喜歡能和對方緊緊抱在一起、面對面的體位，從後方猛烈推進的背後位也喜歡。她目前對蕾絲片和痴女系的題材相當有興趣，想要挑戰的是性感成熟的角色，像是學校老師或是辦公室OL，希望能夠有機會可以挑戰看看。

新名愛明擁有F罩杯的「超級胸器」。（圖／JKF提供）

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(中時電子報)