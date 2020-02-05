「醫界王陽明」賴弘國2018年將女神阿嬌娶進門，為了她在美國拜婚前派對、香港宴客，寵妻無極限，賴弘國曾自曝，跟阿嬌結婚結到快破產，為了買婚戒還把卡刷爆，不過其實他娶阿嬌可是「發大財」，因為女神旺夫，帶旺賴弘國知名度，而他從婦產科轉型做醫美，生意超好，估計一個月可淨賺三百萬。

賴弘國為了娶阿嬌大撒幣，據《鏡週刊》報導，他先是安排80多名親友到美國開婚前派對，之後在香港宴客，而阿嬌堅持「不會拿錢把自己嫁出去」，所以費用都是老公付帳，好在香港婚宴有人「幫補血」，數百萬花費由阿嬌的經紀公司「英皇」老闆楊受成買單，幫了賴弘國大忙。

兩人婚後，曾爆價值觀差異大，傳賴弘國酒後私下跟朋友抱怨，當時刷爆卡買婚戒，結果也不常看阿嬌配戴，覺得東西沒被珍惜，而去年夫妻倆連袂上節目，賴弘國透露曾經大方把卡給阿嬌「任她刷」，結果她去了趟百貨公司，賴弘國不斷收到刷卡通知，之後撐不住跟老婆說：「卡還是放我這好了！」，馬上後悔把卡給阿嬌。

所幸阿嬌根本發大財神器，自帶幫夫運，婚後她帶著老公上遍中國大陸綜藝節目，賴弘國因此成了兩岸三地知名整形醫師，他原本是婦產科住院醫師，看中醫美市場後轉跑道，加入陳怡蓉老公的醫療集團團隊，特殊的是，除了臉部療程，賴弘國特別擅長陰道緊實美容手術，他去年底更上一層樓，與其他兩位醫師合資6千萬自開醫美診所，雖貸款壓力很大，但賴弘國堅持不接受嬌妻金援，然診所開幕以來生意相當好，他也常到中國大陸看診，收入頗佳，推估每月可淨賺300萬。

(中時電子報)