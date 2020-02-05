立院副院長蔡其昌（左4）批評對岸，棄台灣於不顧。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

針對台灣被排除在世界衛生組織（WHO）外，立法院副院長、台中市體育總會壘球委員會主委蔡其昌5日表示，健康是不應有政治口水及壓力介入，全球防疫工作目前都希望做到滴水不露，不能出現漏洞，但是對岸事實上就是棄台灣於不顧，中華民國2千多萬的國民沒有辦法接受對岸的表現。

針對台灣被排除加入WHO一事。蔡其昌參加台中國際女子壘球邀請賽開幕儀式時受訪表示，對岸口口聲聲說兩岸一家親兩岸，但現實上就是棄台灣於不顧，態度讓人看得很失望，中華民國2千多萬的人民沒有辦法接受對岸的說法及表現。

蔡其昌說，健康不應該有政治口水及壓力介入，全球目前防疫工作站在滴水不露的立場，沒有一個國家的防疫體系可以出現漏洞，並被排除在WHO之外，這也是友邦包括日本、加拿大和美國等國都替台灣講話、發聲，支持台灣的原因。

蔡其昌強調，他不想在防疫工作介入過多的政治口水，現在必須把台灣的防疫工作做好，與國際WHO接軌，台灣不能自絕於世界之外，未來會努力爭取國際支持、合作，善盡公衛及醫療體系責任。

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