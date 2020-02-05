高雄市長韓國瑜在2020大選敗選後，回到高雄接連要面對罷免的挑戰，時代力量、民進黨等政黨多位市議員聯手wecare高雄，連署要對市長韓國瑜投下不信任票，而因質詢韓一炮而紅的「白眼女神」黃捷也參與其中，就有韓粉發起「罷免黃捷」，來反制罷韓行動。

雖說韓粉社團中已經傳說罷免黃捷案已經完成第一階段連署，但是網紅四叉貓劉宇就在臉書打臉表示，致電詢問中選會過後，發現至今為止根本沒有人提出黃捷的市議員罷免案，直說韓粉社團中通過第一階段根本就是假消息！

四叉貓分析表示，要罷免黃捷理論上是很簡單的，因為罷免市議員的連署期程比罷免市長還要少20天，若是韓粉努力去做，讓黃捷的罷免投票與罷韓投票放在同一天，那麼要讓當天出門忠心護主的韓粉們順便投下黃捷罷免票，罷捷成功率其實相當高。

但是韓粉到現在還沒有送出黃捷的罷免案，四叉貓傻眼表示，「韓粉們根本就只是喊爽的不想送吧！」

(中時電子報)