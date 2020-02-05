原隆安藥局為讓口罩配售過程順利，已增設1台電腦和讀卡機，專供民眾登錄健保卡。（原隆安藥局提供／王文吉台中傳真）

全台社區藥局6日起配售防疫用口罩，台中市石岡區有14742人設籍，當地唯一的「原隆安」藥局如臨大敵，除臨時增設電腦及讀卡機，並公告提醒民眾「自行備妥10元購買，切勿拿大鈔找換」。藥局負責人強調，口罩每日配銷數量有限，且有領購規定，將依規定辦理，「請勿用任何理由要想多買而罵我的員工！」

口罩實名制購買6日起實施，原隆安藥局為台中市石岡區當地唯一的配售據點。負責人翁青聖表示，過年後因口罩突然由政府統一徵購及配售，藥局原本訂購的口罩無法到貨，許多人到藥局撲空，就找員工出氣，這次擔心又被口罩之亂燒到，才在臉書上貼出呼籲和說明。

原隆安藥局為讓配售過程順利，已增設1台電腦和讀卡機，專供買口罩民眾登錄健保卡。翁青聖表示，明日到貨250片、125人份，9點開賣，預估中午前完售。依規定，明日禮拜四身分證末碼是偶數才能購買，請民眾備妥10元零錢，如不符規定，請勿浪費時間來排隊。

翁青聖強調，口罩每日配銷數量有限，且有領購規定，員工將依規定查核健保卡記錄，「請勿用任何理由要想多買而罵我的員工」、因為是實名制，所有販售都必需要登錄，只要不符規定都不能購買，罵我的員工也沒用。

(中時 )