大年初四，花蓮火車站已出現返工收假人潮，為了因應「武漢肺炎」防疫工作，縣府衛生局在車站剪票口準備6萬個口罩，免費發送給搭車旅客防止疫情擴散，讓不少民眾直說「貼心、感動」。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

為了因應防疫工作，花蓮縣政府衛生局大年初四，在車站剪票口準備口罩，免費發送給搭車旅客防止疫情擴散，讓不少民眾直說「貼心、感動」。不過連日來卻有人在網路大酸縣府舉動，酸言酸語打擊縣府犧牲休假以及重視防疫的用心。縣府今強調將可依傳染病防治法送辦，最重可科300萬元以下罰金，呼籲勿散播不實謠言。

大年初四，花蓮縣通報「新型冠狀病毒」引發的「武漢肺炎」疑似病例共5件，經過追蹤檢驗都已排除，花蓮0確診案例。但因適逢春節連假期間，加上當時全台已有7例確診，為防止疫情擴散，加上民眾擔心武漢肺炎疫情蔓延，又苦於購買口罩不易，因此，有善心人士關心花蓮鄉親返回工作地點或遊客，於搭乘火車時，因長時間處於密閉空間，恐易導致呼吸道疾病傳播，特別於農曆春節收假前，捐贈5萬個口罩予花蓮縣政府。

花蓮縣衛生局配合相關防疫措施，在年假結束返工潮最多時，在各鄉鎮市火車站由衛生局及各地衛生所人員於車站發放口罩，共計發放47,558個，剩餘2,442個留供衛生單位防疫使用。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，花蓮縣防疫物資口罩需求大增，醫療院所外科口罩由過年前盤點約23萬個，目前大於安全存量。中央流行疫情指揮中心因應武漢肺炎疫情，於2月2日及2月3日分別配賦14,000個及12,800外科口罩予花蓮縣衛生局，2月3日及2月4日即撥發給醫療院所、警消環衛教育民政觀光等8大類對象，這批口罩與花蓮縣政府稍早於各火車站發放給民眾的口罩不同，花蓮縣政府澄清，並未將中央配發的口罩發送給民眾。

花蓮縣政府表示，武漢疫情全國戒備，在全球疫情嚴峻之際，網路上仍有部分有心之人，刻意散播不實的假訊息，對於疫情無非雪上加霜。

中央流行疫情指揮中心呼籲，中心成立期間，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

(中時 )