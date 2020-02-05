網友在PTT發文詢問，台灣防疫能撐多久？（圖／摘自PTT）

武漢肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心不敢大意，醫護人員也如臨大敵，武漢台商及郵輪相繼傳出確定病例，有網友好奇在PTT詢問，台灣防疫還能撐多久？立刻引發熱烈討論，多數鄉民直指「關鍵在台商」，並關注解藥何時才能研發出來。

武漢肺炎病例不斷增加，從武漢返台的首波旅客已有一名確診病例，民眾擔憂台灣防疫是否會破功。一名網友以「台灣的防疫能撐多久？」為題PO文指出，「台灣醫療環境確實頂尖，不過面對這麼多的潛在曝險人員，加上中國大陸已經失控到處封城，這些人跑哪很難查，醫療資源一步步耗用，武漢肺炎看起來短期內很難快速降溫，醫療資源還能撐多久？」

PO文一出，網友紛紛回應「台商可以攻破」、「我覺得會被台商搞爛」、「應該是給台商更多資源和強制隔離，不是不管他們」，許多網友直指關鍵在台商；也有網友回應「解藥不是快研發出來了？」、「撐到疫苗出現或是夏天」、「希望夏天有用，但目前不樂觀」。

(中時電子報)